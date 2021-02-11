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العمال الكوردستاني يكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم التركي على "سجن الاسرى"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-11T13:29:28+0000
العمال الكوردستاني يكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم التركي على "سجن الاسرى"

شفق نيوز/ كشف حزب العمال الكوردستاني المناهض لانقرة، يوم الخميس،  تفاصيل جديدة عن عديد القوات التركية المهاجمة لسجن "الاسرى الاتراك" في اقليم كوردستان وخسائرها.

وقال مسؤول علاقات منظومة المجتمع الديمقراطي التابع لحزب العمال الكوردستاني هيوا زاكروس، لوكالة شفق نيوز، إن طائرات تركية قصفت، اليوم، موقعاً بجبل كارة (شمال محافظة دهوك بإقليم كوردستان)، يأوي اسرى من الجيش والشرطة والاستخبارات التركية"، مبيناً أن "المعلومات غير  متوفرة حتى الآن  بشأن الضحايا بين الاسرى الاتراك ".

وأكد أن "الاشتباكات مازالت مستمرة بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني في قمة بيريز وبرى كاره ضمن سلسلة جبل كارة، بمشاركة اكثر من الف جندي وخمسين طائرة حربية إضافة إلى العشرات من طائرات الهيلكوبتر (كوبرا)"، موضحاً أن "القصف يركز على بيريز وبرى كارة وقرية سياني وسهل كافياً".

وامتنع زاكروس عن الافصاح عن خسائر حزب العمال الكوردستاني "لعدم وجود احصاء بهذا الصدد كون المعارك تشمل مناطق واسعة من سلسلة جبل كارة"، إلا أنه أشار إلى أن "خسائر الجيش التركي وصلت الى تسعة قتلى من المراتب ".

وأفاد هيوا زاكروس في وقت سابق اليوم الخميس بأن الطائرات الحربية التركية  قصفت بشدة مواقع في جبل "كارة" بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وأطلقت وزارة الدفاع التركية فجر أمس الأربعاء العاشر من شهر شباط الجاري عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من اليوم مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح، في جبل "كارة".

 

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