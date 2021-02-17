العمال الكوردستاني يعلن مقتل أحد سكان الإقليم كان محتجزاً مع الأسرى الأتراك

شفق نيوز/ أعلن حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة، الأربعاء، مقتل أحد سكان إقليم كوردستان كان محتجزاً في أحد سجونه إلى جانب 13 أسيرا تركيا لقوا مصرعهم جميعاً.

جاء ذلك في تسجيل صوتي وزعه الحزب على وسائل الإعلام وورد لوكالة شفق نيوز كشف خلاله حصيلة الخسائر البشرية لأربعة أيام من المعارك الدامية في منطقة جبل كارة بمحافظة دهوك بين مقاتلي العمال الكوردستاني والجيش التركي.

وأوضح أن 15 عنصراً من العمال الكوردستاني و37 جندياً تركياً قتلوا خلال المعارك بين الجانبين في منطقة جبل كارة.

وأضاف أن 13 أسيراً تركياً إلى جانب أحد مواطني إقليم كوردستان قتلوا أيضاً خلال المعارك.

وأوضح أن الضحية من إقليم كوردستان يدعى جوتيار محسن كان قد اعتقل من قبل مقاتلي العمال الكوردستاني بتهمة التجسس لصالح تركيا، وكان محتجزاً في كهف إلى جانب الأسرى الأتراك الـ13 في جبل كارة.

وقال بيان العمال الكوردستاني إن تركيا استخدمت غازا ساما في هجومها على الكهف، ما تسبب باختناق جميع من كان فيه بضمنهم ستة من حراس الكهف من عناصر العمال الكوردستاني، وبعدها أطلق الجيش التركي النار عليهم في الموقع.

وكانت السلطات التركية قد اتهمت قبل ثلاثة أيام حزب العمال الكوردستاني بإعدام 13 مدنياً محتجزاً في جبل كاره بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان على حدود تركيا.