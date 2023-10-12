العمال الكوردستاني يعلن قتل 18 جندياً تركياً داخل أراضي الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت "قوات الدفاع الشعبي" الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني، اليوم الخميس، ـن عملياتها بالاشتراك مع "وحدات حماية المرأة" أسفرت عن قتل 18 جندياً تركياً وإسقاط طائتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات.

وجاء في بيان المركز الإعلامي لـ"قوات الدفاع الشعبي" ورد لوكالة شفق نيوز، أن العمليات التي نفذتها ضد الجيش التركي إلى جانب قتل الجنود وتدمير الطائرتين، تمكنت أيضاً من تدمير نظامين لكاميرات المراقبة، وثلاث خيام، وموقعين للجيش واستهداف موقعين آخرين.

وبين أن الجيش التركي قصف خنادق قواته 5 مرات بالمتفجرات المحظورة ومرتين بالغازات الكيمياوية و"ارتكب جريمة حرب".

وأضاف البيان أنه في منطقة بارزانه، وفي أيام 7 و8 و9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قصف الجيش التركي براً وجواً منطقة بارزانه، ففي 8 تشرين الأول بعد أن قصف الجيش التركي المنطقة بالمروحيات الهجومية.

واشار البيان إلى أنه بالنسبة لهجمات الجيش التركي، في 7 و8 و9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قصفت الطائرات الحربية التركية 9 مرات منطقة بارزانه.

وأوضح البيان أنه في يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أمس الأول، في الساعة 07:30، استهدفت "قوات الدفاع الشعبي" طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في تلة آمدية وتم دمرتها بالكامل.

وتابع البيان أنه فيما يتعلق في منطقة الزاب ففي أمس الأول، استهدفت قواته الجيش التركي في ساجا بالأسلحة النصف آلية، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين، وفي التاريخ نفسه، استهدفت قواته الجيش التركي في سيدا بالأسلحة الفردية، ووجهت ضربات قوية لموقعين للجيش.

أما في منطقة متينا فقد أكد البيان أنه في أمس الأول، استهدفت قواته الجيش التركي في تلة جارجل بالأسلحة الثقيلة، وفي التاريخ نفسه، نفذت قواته عملية منسقة من جناحين ضد الجيش التركي في تلة أورتي، حيث استهدفت في الجناح الأول موقع له كان يتواجد فيها 4 جنود، بالأسلحة الفردية ونصف الآلية، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة جنديين آخرين وتدمير الموقع بالكامل، كما استهدفت في الجناح الثاني خيام للجيش التركي، بالأسلحة الفردية والنصف الآلية، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين وتدمير خيمتين له.

اما في منطقة خاكورك فقد نوه البيان الى انه في أمس الأول أيضاً، دمرت قواته نظامين لكاميرات المراقبة للجيش التركي في ساحة تلة شيخ زاده.

اما فيما يتعلق بهجمات الجيش التركي "بالغازات الكيماوية والمتفجرات المحظورة والمسيرات المحملة بالمتفجرات"؛ اشار البيان الى انه في أمس الأول، قصف الجيش التركي 4 مرات خنادق الحرب في تلة أورتي في منطقة متينا بـ"المتفجرات المحظورة ومرتين بالغازات الكيمياوية"، مضيفا أنه في يوميّ 10 و11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قصف الجيش التركي 11 مرة تلة جودي وتلة آمدية في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، بالمسيرات ومرة واحدة بالمتفجرات المحظورة.

وأمس الأول أيضاً، قصفت الطائرات الحربية 10 مرات ساحة الشهيد باكر في منطقة آفاشين، ويوم أمس، قصفت مرتين محيط نهر لولان في منطقة خاكورك، 7 مرات منطقة زاب أي بشكل إجمالي 19 مرة، وفي وأمس الأول ويوم أمس، قصفت المروحيات الهجومية منطقة الشهيد دليل غرب زاب، متينا وبارزانه، كما تعرضت مناطق زاب، الشهيد دليل غرب زاب، خاكورك، متينا وبارزانه للقصف المدفعي.

وفي منطقة الشهيد دليل غرب زاب في يوم أمس الأربعاء في الساعة 02:00، "نفذت قواتنا عملية قنص ضد جيش التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي"، مضيفاً أنه "في التاريخ نفسه، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في ساحة المقاومة في تلة جودي ودمرتها".

وأضاف البيان أنه في اليوم نفسه، نفذت القوات عملية نوعية ضد الجيش التركي في تلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي وأجبرت الجنود الأتراك على التراجع إلى مستوى ما.

كما أشار البيان إلى أنه في يوم أمس أيضاً، استهدفت القوات عناصر من الجيش التركي في تلة آمدية بالأسلحة النصف آلية، ما أسفر عن إصابة جندي تركي، مبيناً أنه في التاريخ نفسه، استهدفت القوات موقعاً تابعاً للجيش التركي في تلة آمدية، بالأسلحة النصف آلية.

ولفت البيان إلى أنه في اليوم نفسه أيضاً، استهدفت قواته الجيش التركي من جناحين في تلة آمدية، بالأسلحة النصف آلية ما أسفر عن مقتل جندي تركي، وكذلك أسفرت عميات القنص التي نفذتها قواته في تلة آمدية، عن مقتل 4 جنود أتراك.

وعاد البيان إلى يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وبين أن القوات استهدفت الجيش التركي في سيدا بالأسلحة الثقيلة، كما استهدفت مقاتلات "وحدات المرأة الحرة" الجيش التركي في تلة جارجل بالأسلحة الثقيلة، مما أسفرت عن مقتل جنديين تركيين وإصابة جندي آخر وتدمير موقع للجيش، مبينا انه في التاريخ نفسه، استهدفت قواته خيمة للجيش التركي في تلة جارجل بالأسلحة الثقيلة، مما أسفرت عن مقتل جنديين تركيين وتدمير خيمة.

واليوم استهدفت مقاتلات "وحدات المرأة الحرة" جنود الجيش التركي في سيدا بالأسلحة الفردية، مضيفاً أنه كما تم تنفيذ عملية اليوم لقنص جنود أتراك في تلة آمدية، مما أسفر عن مقتل جندي تركي.