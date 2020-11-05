العمال الكوردستاني يشن هجوماً جديداً على البيشمركة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي مسؤول بشن مقاتلي حزب العمال العمال الكوردستاني المناهض لتركيا هجوماً جديداً يوم الخميس على قوات البيشمركة في محافظة دهوك.

وقال المصدر، وهو مسؤول في ناحية جمانكي التابعة لقضاء العمادية، لوكالة شفق نيوز، إن مقاتلي العمال الكوردستاني أطلقوا النار على رتل سيارات لقوات البيشمركة على الطريق الرابط بين قريتي شلى ونسرى في ناحية جمانكي.

وأشار إلى عدم وقوع إصابات في صفوف البيشمركة التي ردت على مصادر إطلاق النار.

وكان أحد أفراد قوات البيشمركة قد لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران أمس الأربعاء بانفجار لغمين أرضيين على سيارتهم في ناحية جمانكي.

وأعلن حزب العمال الكوردستاني مسؤوليته عن الهجوم. وقال في بيان الأربعاء إن البيشمركة كانت في طريقها لدخول معسكره.

واتخذ العمال الكوردستاني معسكرات ومقرات له داخل أراضي إقليم كوردستان في المناطق القريبة من حدود تركيا بالضد من رغبة سلطات الإقليم، ما يجعل تلك المناطق هدفاً لهجمات جوية وبرية ومدفعية تركية.

ولا يستجيب العمال الكوردستاني للنداءات المتكررة من سلطات الإقليم بمغادرة المنطقة لتجنيبها الصراع الدموي الدائر بين الحزب الكوردي والجيش التركي منذ عقود.

كما شن العمال الكوردستاني هجومين آخرين على قوات إقليم كوردستان أمس الأربعاء، خلف أحدها إصابة اثنين من أفراد حماية آبار النفط.

وأثارت هجمات هجمات حزب العمال الكوردستاني تنديداً واسعاً على صعيد إقليم كوردستان والعراق.

وقالت حكومة إقليم كوردستان إن هجوم جمانكي "تخطى الخط الأحمر".



