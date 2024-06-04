العمال الكوردستاني يشن هجوماً بـ"مسيرة" على الجيش التركي شمالي دهوك

شفق نيوز/ شنت عناصر حزب العمال الكوردستاني، يوم الثلاثاء، هجوماً بطائرة مسيرة على قاعدة للجيش التركي في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك باقليم كوردستان العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر حزب العمال الكوردستاني شنوا هجوما اليوم باستخدام طائرة مسيرة على قاعدة للجيش التركي في سلسلة جيل متين المطلة على قضاء العمادية شمالي دهوك".

واضاف المصدر ان "الهجوم وقع في منطقة سور سكيري، التي تطل على سفح الجبل، وأنّ الجيش التركي رد بالتصدي للطائرة"، دون ذكر مزيد من تفاصيل.

يُذكر أن الجيش التركي يتمركز في نقاط عديدة على جبل متين، وتعتبر منطقة "سور سكيري" من أهم المناطق الاستراتيجية حيث تشهد اشتباكات عديدة بين الطرفين، ويسعى كل منهما للسيطرة عليها.