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العمال الكوردستاني يشتبك مع قوة من الجيش التركي شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-15T12:44:43+0000
العمال الكوردستاني يشتبك مع قوة من الجيش التركي شمالي دهوك

شفق نيوز/ افاد مختار قرية كيستة محمود كيستي، بان اشتباكات عنيفة اندلعت ليلة امس وحتى صباح اليوم السبت، بين عناصر حزب العمال الكردستاني و الجيش التركي في محيط قرية كسيتة التابعة لناحية كاني ماصي ضمن قضاء العمادية شمالي دهوك.

واضاف محمود؛ ان الجيش التركي اطلقت حوالي 10 قذائف مدفعية على اطراف القرية.

وبين ان المواجهات اسفرت عن اندلاع حرائق واسعة في الحقول الزراعية والغابات القريبة من قرية كيستة وجلكي.

وتابع كيستي؛ ان الجيش التركي تحاول السيطرة على احد انفاق التي تتحصن في عناصر حزب العمال الكردستاني فيها والتي لاتبعد عن قرية كسيتة اكثر من 50 مترا.

وتوقع مختار قرية كيستة نزوح عدد اخر من المواطنين في القرى القريبة من قريته.

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