العمال الكوردستاني يسحب قواته بالكامل من مخيم مخمور

شفق نيوز/ أعلن حزب العمال الكوردستاني، يوم الخميس، انسحاب قواته بالكامل من مخيم مخمور الواقع جنوب محافظة أربيل.

وصرحت القيادة المركزية لحماية الشعب، وهو الجناح العسكري لحزب العمال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنها أصدرت أمراً بسحب جميع عناصرها المسلحة من مخيم مخمور للاجئين ونقلهم إلى جبال قنديل ومناطق أخرى في إقليم كوردستان.

وبينت أن هذا الانسحاب يأتي بعد انتهاء خطر تنظيم داعش، حيث تم نقل عدد من مقاتلي الحزب إلى المخيم في العام 2014 بهدف محاربة عناصر داعش.

وأشارت إلى أن إدارة المخيم وصلت إلى قناعة أن مهمة هذه القوات قد انتهت في المنطقة، لذا تم نقلهم خارج المخيم.

تجدر الإشارة إلى أن القوات التركية تستخدم طائرات مسيرة بشكل منتظم لتنفيذ غارات جوية على مخيم مخمور بين وقت وآخر بهدف ملاحقة قادة ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني.