العمال الكوردستاني يدعو بغداد للتصدي إلى توغل تركيا

شفق نيوز/ دعا مسؤول في حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة، السبت، الحكومة العراقية، إلى التصدي لتوغل الجيش التركي في مناطق حدودية بإقليم كوردستان.

وقال هيوا زاكروس مسؤول علاقات منظومة المجتمع الكوردستاني التابعة لحزب العمال الكوردستاني لوكالة شفق نيوز، إن "الجيش التركي شن هجوما جديدا في اقليم كوردستان تزامنا مع ذكرى ابادة الارمن".

وأوضح ان الهجوم استهدف عدة مناطق حدودية في محافظة دهوك بالتزامن مع اشتباكات بين مسلحي حزب العمال والجيش التركي التي مازالت مستمرة حتى الان.

وأشار إلى أن "مقاتلي العمال الكوردستاني يواجهون الجيش التركي لدفعه الى الانسحاب من بعض المناطق"، داعيا الحكومة العراقية الى "التصدي للاحتلال التركي كون هذه الهجمات تستهدف مكتسبات اقليم كوردستان وان الجيش التركي يريد من وراء هذا التوغل في مناطق حدودية القيام بابادة جماعية ضد الكورد".

وبدأ بعملية عسكرية جديدة مساء يوم أمس الجمعة بمناطق تابعة لناحية كانى ماسي بقضاء العمادية بقصف عنيف على مواقع العمال الكوردستان في قرى كيسته وهرور وديشيش قبل أن يتوغل الجنود الأتراك صباح اليوم السبت بعمق تسعة كيلومترات داخل مناطق ناحية كاني ماسي الحدودية.

ويرفض حزب العمال الكوردستاني دعوات متكررة من إقليم كوردستان والحكومة العراقية لمغادرة أراضي العراق لتجنيبها النزاع الدائر بين الحزب الكوردي وتركيا منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وتحولت المناطق الحدودية في إقليم كوردستان إلى ساحة حرب بين العمال الكوردستاني وتركيا منذ عقود، وهو ما ألحق أضرارا جسيمة بسكان تلك المناطق.