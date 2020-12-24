سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

العمال الكوردستاني يحفر "انفاقاً" في جبل سنجار باستخدام عمالة سورية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-24T11:06:14+0000
العمال الكوردستاني يحفر "انفاقاً" في جبل سنجار باستخدام عمالة سورية

شفق نيوز/ كشف قائد في قوات البيشمركة بسنجار، يوم الخميس، عن قيام حزب العمال الكوردستاني بإنشاء أنفاق في جبل سنجار.

وقال القائد في قوات البيشمركة قاسم دربو لوكالة شفق نيوز؛ إن حزب العمال الكوردستاني يقوم بحفر أنفاق في جبل سنجار، مستخدما عمال من اهالي المنطقة واستقدام عمال سوريين عبر التهريب، مشيرا إلى أن البه كه كه يدفع ألف دولار للعامل الواحد لثلاثة أشهر من العمل.

وأضاف دربو؛ ان القوات غير القانونية متواجدة في مراكز جميع البلدات والقصبات التابعة لسنجار، لافتا إلى أن الحزب قام بإخلاء المقرات من داخل مركز قضاء سنجار فقط.

وتعرضت مناطق سنجار عدة مرات لقصف الطائرات التركية والذي استهدف مقرات لحزب العمال الكوردستاني وخاصة في المناطق الجبلية شمالي سنجار.

related

أكثر من 500 مسلح يتركون صفوف حزب العمال الكوردستاني في سنجار

Date: 2020-12-05 14:11:02
أكثر من 500 مسلح يتركون صفوف حزب العمال الكوردستاني في سنجار

العمال الكوردستاني يطلق سراح رجل دين ايزيدي عراقي بعد ساعات من احتجازه

Date: 2020-08-16 12:08:10
العمال الكوردستاني يطلق سراح رجل دين ايزيدي عراقي بعد ساعات من احتجازه

مسؤول يتهم "PKK" باختطاف 70 إيزيدياً وزجهم في سجون سرية في سنجار

Date: 2020-08-26 18:24:45
مسؤول يتهم "PKK" باختطاف 70 إيزيدياً وزجهم في سجون سرية في سنجار

قصف تركي يودي بحياة ستة عناصر من حزب العمال الكوردستاني في السليمانية

Date: 2020-05-27 14:55:39
قصف تركي يودي بحياة ستة عناصر من حزب العمال الكوردستاني في السليمانية

انقرة تعلن مقتل عناصر من حزب العمال داخل كوردستان

Date: 2019-08-25 09:59:19
انقرة تعلن مقتل عناصر من حزب العمال داخل كوردستان

تركيا تعلن مقتل اربعة "عماليين" بقصف في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-24 05:28:44
تركيا تعلن مقتل اربعة "عماليين" بقصف في إقليم كوردستان

أثارت هلع السكان.. اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي على حدود كوردستان

Date: 2020-10-26 20:43:22
أثارت هلع السكان.. اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي على حدود كوردستان

أنقرة تعلن مقتل 5 عناصر من العمال الكوردستاني

Date: 2019-09-28 11:46:45
أنقرة تعلن مقتل 5 عناصر من العمال الكوردستاني