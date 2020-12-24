العمال الكوردستاني يحفر "انفاقاً" في جبل سنجار باستخدام عمالة سورية

شفق نيوز/ كشف قائد في قوات البيشمركة بسنجار، يوم الخميس، عن قيام حزب العمال الكوردستاني بإنشاء أنفاق في جبل سنجار.

وقال القائد في قوات البيشمركة قاسم دربو لوكالة شفق نيوز؛ إن حزب العمال الكوردستاني يقوم بحفر أنفاق في جبل سنجار، مستخدما عمال من اهالي المنطقة واستقدام عمال سوريين عبر التهريب، مشيرا إلى أن البه كه كه يدفع ألف دولار للعامل الواحد لثلاثة أشهر من العمل.

وأضاف دربو؛ ان القوات غير القانونية متواجدة في مراكز جميع البلدات والقصبات التابعة لسنجار، لافتا إلى أن الحزب قام بإخلاء المقرات من داخل مركز قضاء سنجار فقط.

وتعرضت مناطق سنجار عدة مرات لقصف الطائرات التركية والذي استهدف مقرات لحزب العمال الكوردستاني وخاصة في المناطق الجبلية شمالي سنجار.