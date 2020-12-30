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العمال الكوردستاني: مقتل 1173 جندياً تركياً ومقاتلاً كوردياً في 2020

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-30T11:37:37+0000
العمال الكوردستاني: مقتل 1173 جندياً تركياً ومقاتلاً كوردياً في 2020

شفق نيوز/ كشف حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة، الأربعاء، عن مقتل 1173 من مقاتليه والجنود الأتراك خلال النزاع العنيف بين الجانبين في 2020.

وتزايدت وتيرة النزاع المسلح بين العمال الكوردستاني والجيش التركي بصورة واسعة خلال العام الجاري، وتركزت المعارك داخل إقليم كوردستان العراق على حدود تركيا.

وقال مسؤول علاقات منظومة المجتمع الكوردستاني (الجناح السياسي لحزب العمال الكوردستاني) هيوا زاغروس، إن مقاتلي العمال الكوردستاني (كريلا) شنوا 393 عملية عسكرية ضد الجيش التركي خلال العام الجاري، خلفت 946 قتيلاً في صفوف الجنود الأتراك.

وفي المقابل، وفق ما أفاد به زاغروس لوكالة شفق نيوز، فإن الجيش التركي شن 1257 طلعة جوية و120  عملية برية ضد العمال الكوردستاني، ما أدى لمقتل 227 مقاتلاً كوردياً خلال العام الجاري.

وكان الجيش التركي قد كثف هجماته على مقاتلي العمال الكوردستاني في مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ حزيران/يونيو الماضي.

وتحولت مناطق واسعة في إقليم كوردستان لساحة حرب مفتوحة بين الجانبين، ما تسبب بفرار سكان عشرات القرى إضافة إلى وقوع خسائر في أرواح وممتلكات المدنيين.

ودعت سلطات إقليم كوردستان، مراراً، الجانبين إلى إبعاد الإقليم عن حربهما الدائرة منذ عقود.

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