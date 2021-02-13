العمال الكوردستاني لشفق نيوز: حاصرنا الأتراك بعد فشلهم بتحرير الأسرى

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في إعلام حزب العمال الكوردستاني، السبت، بأن الهجوم التركي الأخير فشل في تحرير أسرى أتراك لدى الحزب الكوردي في منطقة جبلية بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مقاتلي العمال الكوردستاني يوجهون "ضربات موجعة للجنود الأتراك، وهم الآن في مأزق كبير؛ فليس بإمكانهم الخروج أو التقدم، ولا حول لهم ولا قوة".

وأضاف بالقول، "لهذا جن جنون الأتراك؛ ويقومون بقصف عشوائي للمنطقة بدون تحديد الهدف، وهم في وضع هستيري".

وأشار المصدر إلى أن الجيش التركي يحاول إخراج جنوده من ساحة الحرب، إلا أن مقاتلي العمال الكوردستاني لا يفسحون لهم المجال، مردفا بأن "الوضع وزمام الحرب بيد المقاتلين".

وتابع بالقول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعد شعبه والعالم بـ"مفاجأة" لإخراج أسراه، إلا أن "جميع محاولاتهم باءت بالفشل".

وأطلقت وزارة الدفاع التركية فجر العاشر من شهر شباط الجاري عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان.

وتركزت هجمات تركيا على جبل كارة بمحافظة دهوك، حيث يقول مسؤولو العمال الكوردستاني بأنهم يحتجزون أسرى من الجيش والشرطة والاستخبارات التركية.