سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العمال الكوردستاني لشفق نيوز: حاصرنا الأتراك بعد فشلهم بتحرير الأسرى

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-13T17:15:34+0000
العمال الكوردستاني لشفق نيوز: حاصرنا الأتراك بعد فشلهم بتحرير الأسرى

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في إعلام حزب العمال الكوردستاني، السبت، بأن الهجوم التركي الأخير فشل في تحرير أسرى أتراك لدى الحزب الكوردي في منطقة جبلية بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مقاتلي العمال الكوردستاني يوجهون "ضربات موجعة للجنود الأتراك، وهم الآن في مأزق كبير؛ فليس بإمكانهم الخروج أو التقدم، ولا حول لهم ولا قوة".

وأضاف بالقول، "لهذا جن جنون الأتراك؛ ويقومون بقصف عشوائي للمنطقة بدون تحديد الهدف، وهم في وضع هستيري".

وأشار المصدر إلى أن الجيش التركي يحاول إخراج جنوده من ساحة الحرب، إلا أن مقاتلي العمال الكوردستاني لا يفسحون لهم المجال، مردفا بأن "الوضع وزمام الحرب بيد المقاتلين".

وتابع بالقول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعد شعبه والعالم بـ"مفاجأة" لإخراج أسراه، إلا أن "جميع محاولاتهم باءت بالفشل". 

وأطلقت وزارة الدفاع التركية فجر العاشر من شهر شباط الجاري عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان.

وتركزت هجمات تركيا على جبل كارة بمحافظة دهوك، حيث يقول مسؤولو العمال الكوردستاني بأنهم يحتجزون أسرى من الجيش والشرطة والاستخبارات التركية.

related

تركيا تقيل 4 رؤساء بلديات مؤيدين للكورد

Date: 2019-10-22 22:59:06
تركيا تقيل 4 رؤساء بلديات مؤيدين للكورد

فيديو.. النيران تلتهم مزارع بدهوك جراء اشتباكات على حدود تركيا

Date: 2020-07-29 15:28:07
فيديو.. النيران تلتهم مزارع بدهوك جراء اشتباكات على حدود تركيا

رئيس حكومة اقليم كوردستان لتركيا وحزب العمال: احترموا كياننا الدستوري

Date: 2020-08-27 17:09:06
رئيس حكومة اقليم كوردستان لتركيا وحزب العمال: احترموا كياننا الدستوري

تركيا تعلن قتل قيادي كبير بحزب العمال الكوردستاني بعملية في العراق

Date: 2019-11-04 17:33:34
تركيا تعلن قتل قيادي كبير بحزب العمال الكوردستاني بعملية في العراق

مسؤول كوردستاني: على تركيا وحزب العمال تصفية حساباتهم بعيدا عن أراضي الإقليم

Date: 2020-12-12 18:43:08
مسؤول كوردستاني: على تركيا وحزب العمال تصفية حساباتهم بعيدا عن أراضي الإقليم

العمال الكوردستاني يعلن قتل 18 ضابطاً وجندياً تركياً

Date: 2019-08-05 22:09:59
العمال الكوردستاني يعلن قتل 18 ضابطاً وجندياً تركياً

قصف كثيف واشتباكات في قنديل ومناطق أخرى بإقليم كوردستان

Date: 2020-11-16 11:24:51
قصف كثيف واشتباكات في قنديل ومناطق أخرى بإقليم كوردستان

بعد 7 أشهر من العزلة.. أوجلان يلتقي عائلته

Date: 2020-03-03 22:46:26
بعد 7 أشهر من العزلة.. أوجلان يلتقي عائلته