سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العمال الكوردستاني: تركيا قتلت أسراها بسلاح كيمياوي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-16T15:35:02+0000
العمال الكوردستاني: تركيا قتلت أسراها بسلاح كيمياوي

شفق نيوز/ كشف حزب العمال الكوردستاني، يوم الثلاثاء، عن قتل تركيا لجنودها الأسرى بحوزة الحزب عبر "سلاح كيمياوي".

وقال عضو العلاقات العامة في الحزب كاوا شيخموس، لوكالة شفق نيوز، إن "تركيا فشلت، خلال عمليات القصف الاخيرة والانزال الجوي، في تحقيق هدفها بتحرير أسراها الذين بحوزة حزب العمال الكوردستاني".

وأضاف، "بعد فشل الجيش التركي بتلك المهمة، استخدم سلاحا كيمياويا لاستهداف الكهف، الذي تم احتجاز أسرى القوات التركية فيه، بهدف قتلهم".

وتابع شيخموس بالقول، إن "هذا الأمر تسبب بالفعل في قتل وجرح عدد من أسرى الجنود الاتراك"، مشيرا إلى أن الهجوم بالسلاح الكيمياوي كان بهدف قتل الأسرى إلا أن الجيش "فشل" في هذه المهمة أيضاً.

وكانت السلطات التركية قد اتهمت قبل يومين حزب العمال الكوردستاني بإعدام 13 مدنياً محتجزاً في جبل كاره بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان على حدود تركيا.

إلا أن الحزب نفى صحة الاتهام، وقال إن الضحايا جنود وأفراد أمن أتراك وقتلوا في قصف جوي للطائرات التركية على المكان الذي كانوا محتجزين فيه.

related

كوردستان مخاطبة تركيا والعمال: لا تتسببا بالحاق الاضرار بمواطني الاقليم

Date: 2019-08-19 20:23:19
كوردستان مخاطبة تركيا والعمال: لا تتسببا بالحاق الاضرار بمواطني الاقليم

العمال الكوردستاني لشفق نيوز: حاصرنا الأتراك بعد فشلهم بتحرير الأسرى

Date: 2021-02-13 17:15:34
العمال الكوردستاني لشفق نيوز: حاصرنا الأتراك بعد فشلهم بتحرير الأسرى

مسؤول كوردستاني: على تركيا وحزب العمال تصفية حساباتهم بعيدا عن أراضي الإقليم

Date: 2020-12-12 18:43:08
مسؤول كوردستاني: على تركيا وحزب العمال تصفية حساباتهم بعيدا عن أراضي الإقليم

تركيا تعلن قتلها ثلاثة مسلحين داخل كوردستان العراق

Date: 2019-09-05 15:03:11
تركيا تعلن قتلها ثلاثة مسلحين داخل كوردستان العراق

قصف كثيف واشتباكات في قنديل ومناطق أخرى بإقليم كوردستان

Date: 2020-11-16 11:24:51
قصف كثيف واشتباكات في قنديل ومناطق أخرى بإقليم كوردستان

تركيا تقصف مناطق داخل كوردستان

Date: 2019-10-05 10:37:28
تركيا تقصف مناطق داخل كوردستان

بعد ساعات من اعلانه.. السجناء الكورد في تركيا يستجيبون لاوجلان

Date: 2019-05-26 19:26:09
بعد ساعات من اعلانه.. السجناء الكورد في تركيا يستجيبون لاوجلان

فيديو.. النيران تلتهم مزارع بدهوك جراء اشتباكات على حدود تركيا

Date: 2020-07-29 15:28:07
فيديو.. النيران تلتهم مزارع بدهوك جراء اشتباكات على حدود تركيا