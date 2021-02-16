العمال الكوردستاني: تركيا قتلت أسراها بسلاح كيمياوي

شفق نيوز/ كشف حزب العمال الكوردستاني، يوم الثلاثاء، عن قتل تركيا لجنودها الأسرى بحوزة الحزب عبر "سلاح كيمياوي".

وقال عضو العلاقات العامة في الحزب كاوا شيخموس، لوكالة شفق نيوز، إن "تركيا فشلت، خلال عمليات القصف الاخيرة والانزال الجوي، في تحقيق هدفها بتحرير أسراها الذين بحوزة حزب العمال الكوردستاني".

وأضاف، "بعد فشل الجيش التركي بتلك المهمة، استخدم سلاحا كيمياويا لاستهداف الكهف، الذي تم احتجاز أسرى القوات التركية فيه، بهدف قتلهم".

وتابع شيخموس بالقول، إن "هذا الأمر تسبب بالفعل في قتل وجرح عدد من أسرى الجنود الاتراك"، مشيرا إلى أن الهجوم بالسلاح الكيمياوي كان بهدف قتل الأسرى إلا أن الجيش "فشل" في هذه المهمة أيضاً.

وكانت السلطات التركية قد اتهمت قبل يومين حزب العمال الكوردستاني بإعدام 13 مدنياً محتجزاً في جبل كاره بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان على حدود تركيا.

إلا أن الحزب نفى صحة الاتهام، وقال إن الضحايا جنود وأفراد أمن أتراك وقتلوا في قصف جوي للطائرات التركية على المكان الذي كانوا محتجزين فيه.