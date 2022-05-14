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العماليون يتهمون تركيا باستخدام الأسلحة الكيمياوية 21 مرة في عمليتها بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-14T14:13:35+0000
العماليون يتهمون تركيا باستخدام الأسلحة الكيمياوية 21 مرة في عمليتها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اتهمت قوات حماية الشعب (HPG) الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني، يوم السبت، قوات الجيش التركي باستخدام الاسلحة الكيمياوية لعدة مرات في عملياتها العسكرية (المخلب - القفل) في إقليم كوردستان.

وأعلن المركز الإعلامي لقوات حماية الشعب (HPG) في بيان اليوم، عن مقتل خمسة جنود من الجيش التركي وإسقاط طائرة بدون طيار في منطقة الزاب.

وأضاف ان "القوات التركية لم تتمكن من التقدم في الزاب وافشين مقابل صمود قوات حماية الشعب لذا لجأت إلى استخدام الأسلحة والذخائر الكيمياوية في قصف مواقع" العماليين.

وذكر المركز الاعلامي لـ(HPG) ان الجيش التركي استخدم 21 مرة الأسلحة الكيمياوية.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل " ضد عناصر الحزب المناهض لأنقرة في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان بإقليم كوردستان.

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