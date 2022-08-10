العمادية تشرع بتشغيل مشروع لتوليد الكهرباء على نهر الزاب وتحذر السكان.. صور

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء العمادية في محافظة دهوك، اليوم الأربعاء، عن تشغيل تجريبي لمشروع "هايدروباور" لتوليد الكهرباء في ناحية ديرلوك بالقضاء.

وقال قائممقام قضاء العمادية وارشين سلمان، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع الذي مول من قبل وكالة جايكا اليابانية سيتم تشغيله بشكل تجريبي وذلك بخزن المياه في سد المشروع بقطع 50% من مياه نهر الزاب".

وحذر قائمقام قضاء العمادية المواطنين، "التقرب من النهر لمدة خمسة عشر يوماً خشية فتح ابواب خزانات السد بشكل مفاجئ".

يذكر أن مشروع "هايدروباور" لتوليد الكهرباء في ناحية ديرلوك ينفذ من قبل ثلاث شركات أجنبية بتوليد طاقة إنتاجية تبلغ 38 ميجاوات.

وقد بدأ العمل بالمشروع في عام 2105 وتأخر الإنجاز بسبب الوضع الاقتصادي الذي رافق الحرب على "الإرهاب" ومن ثم بسبب جائحة كورونا.