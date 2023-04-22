العمادية تسجل تراجعاً "قياسياً" في أعداد السياح خلال عيد الفطر

شفق نيوز/ سجلت مديرية سياحة قضاء العمادية شمالي دهوك، يوم السبت، تراجعاً "قياسياً" في أعداد السياحة خلال عطلة عيد الفطر مقارنة بالعام الماضي.

وقال مدير سياحة العمادية، حميد محمد صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد السياح القادمين من وسط وجنوب العراق للعمادية في اليوم الأول من العيد كانت قليلة، لكن هذه النسبة ارتفعت في اليوم الثاني، ومن المتوقع قدوم ما بين 40 إلى 50 ألف سائح إلى المحافظة دهوك خلال الأيام المقبلة".

وعن أسباب انخفاض نسبة السياح، أوضح صالح "أول الأسباب هو أن الموسم السياحي في دهوك لم يبدأ بعد، والثاني هو بسبب قرب بدء الامتحانات النهائية لطلبة المدارس".

وأشار إلى أن "عدداً كبيراً من المواقع السياحة قد تضررت بسبب الفيضانات التي اتجاحت المنطقة قبل أسابيع"، مبيناً أن "عدداً من المواقع السياحية دخلت الخدمة وبدأت تستعد لاستقبال السياح في مصائف سولاف، وانشكي، وكلي شيرانة".