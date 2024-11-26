العمادية تتوشح بالبياض وكوردستان على موعد مع البرد الشديد (فيديو)

شفق نيوز/ شهد قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، تساقط كميات كبيرة من الثلوج مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتكتسي المدينة التي تتربع على قمة الجبال بالبياض.

ولم يقتصر تساقط الثلوج على العمادية فقط بل عموم مدن دهوك كمعبر سرزير الحدودي في ناحية كاني ماسي، بالإضافة إلى مجمع سيارتيكا، وجبل كارة، وكذلك ناحية زاويتة القريبة من مدينة دهوك.

وقال مسؤول إعلام دائرة صيانة الطرق في دهوك، كمال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق إزالة الثلوج التابعة للدائرة باشرت عملها فور بدء تساقط الثلوج وتمكنت من فتح الطرق وإزالة الثلوج على الطريق الحيوي بين ناحية كاني ماسي ومعبر سرزير الحدودي مع تركيا، وتعمل الآن على فتح الطريق الواصل بين منطقة سيارتيكا وجبل كارة".

من جهتها، أصدرت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، بياناً أفادت فيه بأن الساعات المقبلة ستشهد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة في مختلف مناطق الإقليم، كما توقعت المديرية استمرار تساقط الأمطار والثلوج في عدة مناطق.