العمادية.. احتراق "2500" دونم جراء معارك الجيش التركي مع العماليين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاثنين، بأن القوات التركية قصفت بالمدفعية مناطق في سلسلة جبال كارة المطلة على العمادية شمال دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "القصف استهدف مواقع حزب العمال الكوردستاني مما أسفر عن احتراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التابعة لقريتي ديريش ورزيكي على سفح الجبل".

واشار المصدر الى ان "الحريق لا يزال يتسع نظرا لصعوبة الأوضاع الامنية هناك مما يعيق جهود الأهالي والسلطات المحلية في اخماده".

من ناحية أخرى؛ أفاد شهود عيان بأن طائرة درون مجهولة الهوية سقطت ليلة أمس بالقرب من قرية بيروزان على سفح جبل كارة، مما ادى الى اندلاع النيران في مزارع أهالي القرية والغابات المجاورة.

واضاف الشهود في حديثهم مع مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن اهالي القرية والقرى المجاورة تمكنوا من إخماد الحريق الذي تسبب في أضرار مادية كبيرة.

وفي سياق متصل؛ اكد مصدر حكومي مطلع ان الحملة العسكرية الاخيرة للجيش التركي ضد حزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية تسببت في أضرار مادية للقطاع الزراعي حيث تم حرق حوالي 2500 دونم من الأراضي الزراعية في المنطقة.