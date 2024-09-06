"العلم ليس فقط للشباب".. أربيل تحتفل بتكريم خريجي محو الأمية (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، مراسم تكريم خاصة بالطلاب الخريجين من محو الأمية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المراسم أقامها مركز محو الأمية في احد الجامعات بمدينة اربيل وشارك فيها اكثر من 30 طالباً وطالبة من مختلف الفئات العمرية والشهادة التي تُمنح للخريجين معترفة من قبل حكومة اقليم كوردستان.

وقالت سلطانة محمد (مشاركة في المركز) لوكالة شفق نيوز: "أنا سعيدة جدا بمشاركتي في هذه الدورة لمحو الأمية، حيث كان حلما لي أن أتعلم القراءة والكتابة وقد حققت المرتبة الاولى اليوم في هذا المركز".

وأضافت، أن "المشاركة في هذه الدورة ساعدتني على تطوير مهاراتي وقدراتي بشكل كبير، وتطوير الذات وتعلم الأشياء الجديدة ليس فقط للشباب الصغار بل لجميع الاعمار والفئات".