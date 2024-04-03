العلاقة "الجديدة" بين بغداد واربيل ضمن دائرة نقاش في السليمانية

شفق نيوز/ عُقدت بالمعهد التكنولوجي في محافظة السليمانية يوم الأربعاء، جلسة مستديرة لمناقشة طبيعة وانعكاسات العلاقة الجديدة بين بغداد واربيل.

وقال بلال رؤوف مدير الدائرة في تصريح لوكالة شفق نيوز إنه "بعد تحرير العراق وبعد إقرار الدستور العراقي الدائم تم تنظم العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والإقليم وفقا للدستور، لكن من ذلك الوقت ولغاية الان الكثير من المواد الدستورية المرتبطة الجانبين لم تنفذ بعضها تحول إلى مشاكل والآخر تحول إلى أزمات مستعصية".

وأضاف: "اما الان في الفترة الحالية هنالك تقارب جديد بين بغداد والإقليم لمعالجة تلك المشاكل والأزمات وتنفيذ بنود الدستوري، وهذا التقارب بعض الأطراف السياسية في الإقليم تجده ضغطا وتحديا وتهديدا للإقليم، والبعض الآخر يجده فرصة للتفاهم وحل الخلافات ومعالجة مشكلات المجتمع".

وبين "اننا قمنا اليوم بجمع الأطراف الكوردية الرئيسية التي ساهمت في كتابة الدستور، وهي الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني، فهم على اطلاع تام بالأحداث الماضية والحالية لبيان رؤيتهم حول العلاقة التقارب الحالي بين بغداد واربيل هل هي فرصة أم تحدٍ".