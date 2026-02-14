العلاقات بين واشنطن وكوردستان تتصدر مباحثات نيجرفان بارزاني وروبيو في ميونخ (صور)

شفق نيوز- ميونخ

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، مع ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، العلاقات الثنائية بين واشنطن وإقليم كوردستان على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع بحث علاقات أميركا مع العراق وإقليم كوردستان، وآفاق التعاون المشترك بينهما.

وجدد الرئيس نيجيرفان بارزاني، بحسب البيان، شكره وتقديره لدعم الولايات المتحدة للعراق وإقليم كوردستان.

من جانبه، أكد روبيو، التزام بلاده بدعم العراق وإقليم كوردستان وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيداً بمكانة إقليم كوردستان كشريك رئيس وعامل استقرار.

وأشار البيان، إلى أن الأوضاع في سوريا وحقوق الكورد فيها، وآخر تطورات المنطقة، شغلت محوراً آخر من الاجتماع، حيث أكد فيه الجانبان على حماية حقوق الكورد والمكونات في سوريا موحدة.

ووصل رئيس إقليم كوردستان، مساء أمس أول الخميس، إلى ألمانيا، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وعن جدول أعمال الزيارة، قالت رئاسة الاقليم، إنه خلال انعقاد المؤتمر، سيجري الرئيس نيجيرفان بارزاني مجموعة لقاءات واجتماعات مع قادة وزعماء وكبار مسؤولي الدول المشاركة في المؤتمر، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية للعراق وإقليم كوردستان والتطورات في المنطقة عموماً.

ويعدّ مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يعقد سنوياً بمشاركة عدد كبير من قادة وزعماء وكبار مسؤولي الدول، فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر المتعلقة بمواضيع الأمن والاستقرار والمشاكل العالمية وبحث سبل إيجاد الحلول للمشاكل والتعقيدات.

ويستمر مؤتمر ميونيخ للأمن لليوم الثاني بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة و100 وزير، مع التركيز على مستقبل الأمن الأوروبي والتحولات الدولية.