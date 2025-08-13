العلاقات بين أربيل وموسكو وتشكيل حكومة الإقليم على طاولة بارزاني والقنصل الروسي

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع القنصل العام الروسي لدى أربيل، ماكسيم روبين، يوم الأربعاء، الأوضاع السياسية في العراق وآخر تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وروسيا.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزعيم الكوردي استقبل في منتجع صلاح الدين بأربيل، القنصل العام الروسي ماكسيم روبين، وتبادلا الآراء بشأن الأوضاع السياسية العراقية وتطورات الأحداث في المنطقة والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، كما شددا على تنمية العلاقات بين الإقليم وروسيا الاتحادية.