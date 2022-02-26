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العلاقات الخارجية الكوردستانية تخاطب الكورد بأوكرانيا: تواصلوا مع السفارة العراقية في كييف

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-26T18:03:33+0000
العلاقات الخارجية الكوردستانية تخاطب الكورد بأوكرانيا: تواصلوا مع السفارة العراقية في كييف

شفق نيوز/ اعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، ان بإمكان الكورد القاطنين في اوكرانيا الاتصال بالسفارة العراقية في العاصمة الاوكرانية عند الحاجة، مبينة انه ليس لديها ممثلية في هذا البلد.

وجاء في بيان للدائرة ورد لوكالة شفق نيوز، انها تتمنى السلامة للجالية الكوردستانية في دولة اوكرانيا، وتبلغهم بانه بسبب عدم وجود مكتب لها في هذه الدولة فان بإمكانهم في الوقت المناسب ومن اجل اية مهمة الاتصال بالسفارة العراقية في اوكرانيا وعلى عدد من ارقام الهواتف.

واشار البيان الى ان السفارة العراقية تستقبل اتصالاتهم على الارقام ادناه:

+38974007307

+380952041153

+9647518503123

والخط الساخن

+380979244948

واضاف البيان ان المواطنين الذين توجهوا الى دول مثل هنغاريا ورومانيا وبولندا للحفاظ على سلامتهم، بإمكانهم الاتصال بأرقام السفارة العراقية في بودابست: +3614411960

والسفارة العراقية في بوخارست:  +9647708885444

وممثلية حكومة الاقليم في بولندا: +48606716040

والسفارة العراقية في وارسو:

+48792650803

+48730851480

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية وغزو المدن الاوكرانية لليوم الثالث على التوالي.

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