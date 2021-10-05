صور .. تظاهرات تجتاح مناطق ومدن في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من المحاضرين في جمجمال غرب السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ، إن العشرات من المحاضرين تظاهروا أمام مديرية تربية قضاء جمجمال، غرب السليمانية، صباح اليوم، ويطالبون بتثبيتهم على الملاك.

وأضاف، ان المتظاهرين حذروا من "انهيار" القطاع التربوي في المحافظة وحمّلوا حكومة إقليم كوردستان مسؤولية ذلك مع اتهامهم لها بـ"إهمال" هذا القطاع.

وتمنح وزارة التربية في حكومة الإقليم أموالاً للمحاضرين مقابل القائهم عددا من المحاضرات في المدارس.

وقررت الحكومة الاتحادية قبل اشهر التعاقد مع المحاضرين المجانيين في المدن العراقية الأخرى لمدة عام واحد، بعدما خرج الآلاف منهم في تظاهرات بمناطق مختلفة.