العد التنازلي لانتخابات كوردستان.. المفوضية تدعو للابتعاد عن خطاب الكراهية

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، إنجاز أغلب فقرات الجدول الزمني لانتخابات برلمان إقليم كوردستان (الدورة السادسة)

وأوضحت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه مع بدء العد التنازلي ليوم الاقتراع المقرر في 20/10/2024، تدعو المفوضية الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المشاركين في العملية الانتخابية إلى دعم عملها والمساهمة في نجاح الانتخابات من خلال الالتزام بقواعد السلوك الانتخابي وضوابط نظام الحملات الانتخابية المعمول به بموجب نظام الحملات الانتخابية رقم (2) لسنة 2023.

وأعربت المفوضية في بيانها عن أملها بعدم تضمين الحملات الانتخابية أفكاراً تثير العنف والكراهية أو الإساءة للمرشحين الآخرين والأحزاب المنافسة. كما أكدت على أهمية اتباع الطرق القانونية في تقديم الشكاوى والطعون، والابتعاد عن الأفعال وردود الأفعال السلبية بين المتنافسين.

وأشارت إلى أنها ستنظر في الشكاوى والطعون المقدمة وفق الأنظمة والآليات المعتمدة لديها، وبحياد واستقلال تام.

وبهذه المناسبة، دعت المفوضية جميع شركاء العملية الانتخابية، بما في ذلك الناخبين والتحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين والمراقبين والإعلاميين وجميع المعنيين بالشأن الانتخابي، إلى دعم عمل المفوضية والمساهمة في جهودها الرامية إلى تنظيم وإجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تحظى بثقة الجميع.

كما أكدت أنها تعمل بشكل مهني وحيادي، وتلتزم بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مع هدفها الأساسي في تحقيق العدالة الانتخابية والحفاظ على أصوات الناخبين.

وأعرب المفوضية عن أملها بأن تكون مخرجات هذه الانتخابات خطوة إضافية نحو مستقبل آمن وزاهر لشعب إقليم كوردستان العراق.