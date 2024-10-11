العد التنازلي بدأ.. تحديد موعد انتهاء الدعاية الانتخابية في كوردستان بلا تمديد

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن مهلة الدعاية الانتخابية ستنتهي بشكل قطعي في منتصف ليل 15 تشرين الأول/أكتوبر، ولن يتم تمديدها تحت أي ظرف.

وفي بيان رسمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أوضح عماد جميل، رئيس فريق الإعلام في المفوضية، أن "المهلة القانونية للدعاية الانتخابية محددة بـ48 ساعة قبل بدء عملية الاقتراع"، مشيرًا إلى أن "المفوضية ملتزمة بتطبيق هذا التوقيت بدقة وفق القانون".

وأكد جميل أن "الأحزاب والكيانات السياسية ملزمة بالالتزام بهذا الجدول الزمني وعدم خرقه، مشددًا على ضرورة اتباع تعليمات المفوضية لتجنب العقوبات المحتملة".

وأشار إلى أن "الحملات الانتخابية يجب أن تتوقف تمامًا بحلول الساعة 12 من مساء يوم 15 أكتوبر"، مؤكدًا "عدم وجود أي تمديد للمهلة".

يُذكر أن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان مقرر إجراؤها في 20 من الشهر الجاري.

ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، تتابع المفوضية العليا للانتخابات في العراق تنظيم العملية الانتخابية بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.

وتعد مرحلة الدعاية الانتخابية جزءًا حاسمًا من هذه العملية، حيث تُمنح الأحزاب والقوائم المتنافسة فترة زمنية محددة للتواصل مع الناخبين وتقديم برامجها الانتخابية.