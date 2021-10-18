العدل الكوردستانية: لن نشارك بأي تحالف لتشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ أعلنت جماعة العدل الكوردستانية، يوم الاثنين، عن رفضها للمشاركة في أي تفاهمات تجري لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد حكيم، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز "نحن في جماعة العدل الكوردستانية لن نشارك في اي حوار او تحالف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وحصلت جماعة العدل الكوردستانية على مقعد في مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى مدينة السليمانية والتقى قادة حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير في لقاءين منفصلين للتباحث في تشكيل جبهة كوردية موحدة داخل البرلمان العراقي المقبل.

وحلّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني أولاً على مستوى إقليم كوردستان في نتائج الانتخابات العراقية، بـ33 مقعداً، تلاه الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ16 مقعداً.