صور .. مصرع رجل وإصابة نجله بحادث والعثور على جثة في اربيل

شفق نيوز/ ‏أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء بمصرع وإصابة شخصين في حادث سير بأحد أقضية محافظة أربيل.

‏وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع قبل قليل حيث اصطدمت شاحنة مع سيارة أخرى من نوع (بيك آب) على الطريق الواصل بين قضاء چومان و سوران".

‏وأضاف أن "الحادث تسبب بمصرع راكب السيارة الثانية و إصابة ابنه بجروح بليغة ".

في غضون ذلك تم العثور على جثة قرب شارع 150 متري في مدينة اربيل .

وقال مصدر محلي آخر لوكالتنا، ان " الجثة تم العثور عليها قبل قليل قرب شارع 150 الرئيسي في اربيل مقابل منطقة (شارى مامۆستایان) ".

وبيّن المصدر أن الجثة تعود الى عامل سوري يُدعى ( كامل) وكان يعمل في أحد المشاريع القريبة من شارع 150 متري، وعند عبوره الشارع في الليل دهسته سيارة و انفصلت جثته الى قسمين.