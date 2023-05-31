صور .. مصرع رجل وإصابة نجله بحادث والعثور على جثة في اربيل
شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء بمصرع وإصابة شخصين في حادث سير بأحد أقضية محافظة أربيل.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع قبل قليل حيث اصطدمت شاحنة مع سيارة أخرى من نوع (بيك آب) على الطريق الواصل بين قضاء چومان و سوران".
وأضاف أن "الحادث تسبب بمصرع راكب السيارة الثانية و إصابة ابنه بجروح بليغة ".
في غضون ذلك تم العثور على جثة قرب شارع 150 متري في مدينة اربيل .
وقال مصدر محلي آخر لوكالتنا، ان " الجثة تم العثور عليها قبل قليل قرب شارع 150 الرئيسي في اربيل مقابل منطقة (شارى مامۆستایان) ".
وبيّن المصدر أن الجثة تعود الى عامل سوري يُدعى ( كامل) وكان يعمل في أحد المشاريع القريبة من شارع 150 متري، وعند عبوره الشارع في الليل دهسته سيارة و انفصلت جثته الى قسمين.