العثور على كنز في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد عضو برلمان إقليم كوردستان علي حمه صالح يوم الخميس بالعثور على كنز عبارة عن مسكوكات ذهبية تعود لقرون سالفة في ناحية خليفان التابعة لمحافظة اربيل.

وقال حمه صالح في منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن شخصاً يُدعى "عبد الباسط" يعمل سائق عجلة نوع "حفارة" وفي تاريخ 7 - 6 - 2021 عمل في أرض بقرية "سريشمه" تعود لرجل ميسور الحال يُدعى "العم صاير".

وأردف بالقول: إن السائق وأثناء العمل بالأرض عثر على كنز.

ووفقا لأقوال أسرته والمقربين منه فإن الكنز يصل وزنه إلى 3 كيلوغرامات من المسكوكات الذهبية عثر عليه السائق داخل حفرة صخرية تم ردمها بحجر كبير، بحسب صالح.

ونوه البرلماني إلى أن تاريخ المسكوكات الذهبية يعود إلى مئات السنين، مبينا أنه "بداية أخذ سائق الحفارة 45 قطعة من الكنز ثم أعادها بع ذلك".

و تابع بالقول إن العم صابر (صاحب الأرض) بلغ الجهات المعنية، وحتى يوم أمس كان الكنز موجودا في قرية "سريشمه" ولكن بعدها تم نقله إلى قضاء سوران.

ووفقا للبرلماني حمه صالح فإن فريقا متخصصا عاكف على التحقيق في الكنز، مشيرا إلى أن تاريخ هذا الكنز يعود إلى العهود القديمة قبل إمارة سوران، وسابقا عثر على مثل هكذا كنوز في المنطقة.

كما أشار صالح إلى أن هذا الكنز له قيمة تاريخية كبيرة، وينبغي لفريق من الخبراء إجراء بحث علمي عليه، ومن ثم وضعه في المتحف الوطني كإرث تاريخي ثمين.