العثور على أكثر من 100 لغم مضاد للأفراد بقرية في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت المديرية العامة لشؤون الألغام في أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، يوم الجمعة، بالعثور على أكثر من 100 لغم مضاد للأفراد، والعديد من الذخائر والمقذوفات الحربية في قرية "بيخال" التابعة لقضاء "رواندوز".

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن فرق إزالة الألغام التابعة لها نفذت أعمال تطهير مساحات من الأراضي، وبدعم من منظمة (ITF) في سلوفينيا.

وأضاف البيان أن الفرق تمكنت من العثور على 101 لغم مضاد للأفراد من نوع فالمارا (V69)، وعدد من المتفجرات من مخلفات الحرب في حقل الألغام.

وأشار البيان، إلى أن حقل الألغام المسمى "گروکوپیا" والذي تبلغ مساحتها 55 الفاً، و821 متراً مربعاً، وبعد تطهيرها كاملة تم تسليمه إلى صاحبه خلال مراسم أُقيمت في ديوان قائممقامية قضاء "رواندوز".