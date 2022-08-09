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العثور على عشرات الألغام المضادة للأفراد في كويسنجق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-09T19:10:23+0000
العثور على عشرات الألغام المضادة للأفراد في كويسنجق

شفق نيوز/ عثرت الفرق التابعة للمؤسسة العامة لمكافحة الألغام في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، على اكثر من ثلاثين لغما مضادا للأفراد في حدود القضاء.

وجاء في بيان حكومي ورد لوكالة شفق نيوز، ان العملية تمت في حقل (ربية صابر) التابعة لقرية سوسي في قضاء كويسنجق وتم خلالها العثور على اكثر من ٣٠ لغما مضادا للأفراد من نوع (VAR40) و(V69)، مبينا انه تم ابطال مفعولها جميعا والتخلص منها. 

وأضاف البيان ان قرية سوسي في حدود قضاء كويسنجق هي واحدة من المناطق الخطرة حيث تم زرعها بالألغام خلال الفترات الماضية، مشيرا الى سقوط اعداد من الاشخاص ضحايا ومصابين بسبب انفجار بعض الألغام. 

واشار البيان الى ان الفرق الخاصة كثفت مساعيها لتطهير المنطقة من الألغام وبقايا الاسلحة المتروكة.

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