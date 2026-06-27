العثور على طائرة مسيّرة إيرانية في اقليم كوردستان

شفق نيوز- اربيل

أفاد مصدر محلي في اربيل، يوم السبت، بالعثور على طائرة مسيّرة إيرانية من طراز "آرش-2" بحالة سليمة في منطقة سوران بإقليم كوردستان، بعد أن أبلغ سياح القوات الأمنية بموقعها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيّرة (درون) عثر عليها اليوم، في منطقة إدارة سوران المستقلة بإقليم كوردستان، أثناء خروج عدد من السياح في نزهة.

وأوضح المصدر، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الطائرة من طراز "آرش-2" الإيراني، ويبلغ طولها أربعة أمتار ونصف المتر، فيما يصل عرضها إلى أربعة أمتار.

وأضاف أن السياح أبلغوا القوات الأمنية بموقع الطائرة، مشيراً إلى أنها سقطت في منطقة كانت مغطاة بالثلوج سابقاً، الأمر الذي ساهم في بقائها بحالة سليمة تماماً، من دون أي كسور.