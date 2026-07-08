العثور على طائرة مسيرة "مفخخة" وعبوات ناسفة شمالي دهوك (صور)

شفق نيوز- دهوك

أعلنت المديرية العامة لشؤون الألغام في دهوك، يوم الأربعاء، عن العثور على طائرة مسيرة "مفخخة" وعدداً من المتفجرات شمالي المحافظة.

وقال مسؤول الإعلام في المديرية ريكر بيسفكي، لوكالة شفق نيوز، إن فرق إزالة الألغام والمتفجرات عثرت على الطائرة والمتفجرات في قرية سركلي في ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك، بعد تلقيها بلاغاً عبر الخط الساخن 182 من المواطنين.

وأوضح أن الفرق تمكنت من جمع ونقل ثلاث عبوات ناسفة مزروعة، وطائرة مسيرة مفخخة، وقذيفة هاون عيار 82 ملم، وقذيفة هاون عيار 62 ملم.

وأكد أن جميع المتفجرات نقلت بطريقة آمنة إلى مواقع مخصصة تمهيداً لإتلافها، مشيراً إلى أن هذه المخلفات قد تعود إلى الصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي في المنطقة.