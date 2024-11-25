العثور على "رضيعة" داخل متنزه وسقوط 7 ضحايا بحادث مروع في أربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الاثنين، بالعثور على طفلة حديثة الولادة داخل متنزه، فيما تسبب حادث سير مروع بسقوط 7 ضحايا في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الأهالي في منطقة كويستان بمدينة أربيل، عثروا على طفلة حديثة الولادة مرمية في أحد المتنزهات"، لافتاً إلى أن "الطفلة بصحة جيدة ولا تتوفر معلومات عن ذويها أو سبب تركها في المتنزه".

وفي حادث آخر، أوضح المصدر، أن "تصادماً بين سيارتين في ناحية شوان بحدود كركوك، تسبب بمصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى".