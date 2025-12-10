العثور على جثمان الطفل الذي جرفته السيول في كلار

شفق نيوز- گرميان

تمكنت فرق الإنقاذ في قضاء كلار ضمن إدارة گرميان التابعة لإقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، من العثور على جثمان الطفل الذي فُقد إثر سيول جارفة اجتاحت القضاء عصر اليوم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "جثمان الطفل الذي جرفته مياه السيول أثناء قيادته دراجة هوائية عُثر عليه قرب منطقة (قەڵای شێروان) بعد عمليات بحث متواصلة نفذتها فرق الدفاع المدني وشرطة الطوارئ، بمشاركة عدد من المتطوعين".

وبحسب المراسل، فإن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات في عمليات التمشيط نتيجة قوة اندفاع المياه ووعورة المنطقة، إلا أنها تمكنت في النهاية من تحديد موقع الجثمان وانتشاله.

وكان مصدر محلي في قضاء كلار أفاد لمراسل وكالة شفق نيوز، بسقوط طفل أثناء قيادته دراجة هوائية في مجرى السيول بالقرب من منطقة كازينو، بعد ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ وجرفته المياه، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثته وسط ظروف ميدانية صعبة نتيجة قوة تدفق المياه.

وشهد قضاء كلار، منذ صباح أمس الثلاثاء، موجة سيول مفاجئة خلفت خسائر مادية وأغلقت عدداً من الطرق الفرعية، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم الأضرار وتحذير المواطنين من الاقتراب من مجاري المياه.