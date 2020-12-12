العثور على جثث 3 مواطنين فقدوا اثر قصف تركي في دهوك.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك باقليم كوردستان، اليوم السبت، بالعثور على جثث ثلاثة مواطنين قضوا جراء قصف تركي استهدف شمالي المحافظة قبل 9 ايام.

وقال مصدر من شرطة ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية في دهوك لوكالة شفق نيوز، إنه تم العثور على جثث ثلاثة مواطنين كانوا قد فقدوا قبل 9 ايام، مبيناً أنه بعد العثور على الجثث تبين انهم قتلوا بقصف طائرات تركية على مقربة من قراهم خلف وادي رشافا شمال الناحية.

يذكر أن الضحايا الثلاث كانوا قد خرجوا من منازلهم قبل تسعة ايام متوجهين الى وادي رشافا بهدف الصيد، لينقطع عنهم الاتصال جراء قصف الطائرات التركية، بحسب ذوي الضحايا، وهم محسن سيريي وحسين زيري وسفر سليم .

وجددت الطائرات التركية، اليوم السبت، قصفها مناطق في قضاء العمادية بمحافظة دهوك باقليم كوردستان.

وكثفت تركيا مؤخراً قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.