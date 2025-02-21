العثور على جثث 3 "عماليين" قضوا باشتباكات عنيفة مع الجيش التركي شمالي دهوك (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في قضاء العمادية شمالي دهوك، يوم الجمعة، بالعثور على ثلاث جثث لعناصر من حزب العمال الكوردستاني قضوا بالاشتباكات المسلحة مع الجيش التركي أمس.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن الجثث تم العثور عليها في قرية "كوهرزي" التابعة لقضاء العمادية، سقطوا بالمواجهات العنيفة التي اندلعت منذ ليلة أمس واستمرت حتى صباح اليوم في عدة مناطق على سفوح جبل متين حيث شهدت المنطقة قصفاً مكثفاً واشتباكات مباشرة بين الطرفين.

وأشاروا إلى أن الجثث الثلاث ما تزال موجودة في محيط قرية "كوهرزي" دون ورود معلومات حول قيام أي جهة بنقلها حتى الآن.

وكان مصدر أمني في دهوك قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية شمالي دهوك.

وأوضح المصدر أن المواجهات المسلحة اندلعت في محيط قريتي "كوهرزي" و"بلافة" على سفح جبل متين دون توفر معلومات حتى الآن عن حجم الخسائر البشرية أو المادية لدى الطرفين.

وأشار المصدر إلى أن المنطقة تشهد في الوقت الحالي تساقطاً كثيفاً للأمطار والثلوج إلا أن ذلك لم يمنع استمرار الاشتباكات حيث ما تزال أصوات إطلاق الرصاص من الأسلحة الرشاشة والمتوسطة تسمع بوضوح من قبل سكان القرى القريبة.