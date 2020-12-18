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العثور على جثتي شخصين قتلا داخل منزل في حلبجة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-18T08:04:56+0000
العثور على جثتي شخصين قتلا داخل منزل في حلبجة

شفق نيوز/ عثرت السلطات الامنية اليوم الجمعة على جثتي شخصين قضيا بحادثة قتل داخل منزلهما في احدى احياء مركز المحافظة، بحسب ما افادته مصادر امنية.

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان قوات الشرطة توجهت فجر اليوم الى منزل بعد تلقيها بلاغ بحصول جريمة قتل في حي "شارواني" وسط مدينة حلبجة وعثرت على جثتي المدعويين (د، ش)، و (هـ، أ)، وهما مقتولان على ايدي مجهولين اقتحموا المنزل.

وبحسب المصادر فإنه ولغاية الآن لم تُعرف الاسباب التي ادت الى وقوع الحادث، وان الشرطة فتحت ملفا تحقيقا للكشف عن ملابسات الجريمة.

ونادرا ما تشهد محافظة حلبجة الآمنة مثل هكذا حوادث فهي كبقية مناطق ومدن اقليم كوردستان تتمتع بهدوء واستقرار أمني.

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