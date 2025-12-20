العثور على جثتي شابين من أهالي بغداد داخل بستان في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، العثور على جثتي شابين داخل أحد البساتين في منطقة ميرگه‌بان التابعة لمحافظة السليمانية، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الوفاة يعود إلى الاختناق بغاز المدفأة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة محافظة السليمانية، الرائد آري لطيف، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت صباح اليوم، على جثتي شابين داخل أحد بساتين ميرگه‌بان، وتشير التحقيقات الأولية إلى أنهما فارقا الحياة نتيجة الاختناق بغاز المدفأة".

وأضاف لطيف أن "الشابين من أهالي بغداد، وقد توجها إلى منطقة ميرگه‌بان لغرض شراء بستان، و أمضيا الليلة الماضية داخل أحد البساتين، إلا أن عدم إطفاء المدفأة أدى إلى تسرب الغاز ما تسبب بوفاتهما".

وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أنه "تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تسليمهما إلى ذويهم".