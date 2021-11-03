العثور على جثتين في إقليم كوردستان أحداها قضت شنقاً والأخرى بإطلاق نار

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" يوم الأربعاء بالعثور على جثة شباب يبلغ من العمر 32 عاما لوحظت على رقبتها آثار حبل شُنق به.

وقالت المديرية في بيان، إنه في الساعة 8:50 دقيقة من مساء أمس تسلمت دائرة الطب العدلي في قضاء "رانيا" جثة شخص يُدعى (ش، ص، م ) من مواليد العام 1990 يعمل موظفا صحيا، وقد لوحظت حول رقبته آثار حبل ملفوف.

ووفقا لأقوال أسرة الشاب أنه لم تكن لديه مشكلة مع أي شخص، وقام بشنق نفسه تحت سد "سروچاوە" مما أدى إلى وفاته، حسب البيان.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً بالحادث.

في غضون ذلك أعلنت مديرية صحة قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، عن استقبال قسم الطوارئ جثة رجل عليها آثار إطلاقات نارية.

وقالت الصحة إن الرجل يبلغ من العمر 40 عاماً وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية.