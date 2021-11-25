العثور على جثتين احداهما في أربيل والأخرى في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان اليوم الخميس بالعثور على جثتين احداهما في مدينة أربيل والأخرى في السليمانية.

وقالت مديرية شرطة محافظة اربيل في بيان اليوم، إن شخصا توفي داخل سيارته نوع "كيا" حمل قرب محطة وقود "سيفر" في شارع "الكورنيش" الليلة الماضية، وعلى الفور وصلت قوات مديريتنا إلى المكان المقصود، وشرعت بالتحقيق.

ووفقا للبيان فإن نتائج التحقيق أظهرات أن الرجل يُدعى "دلشاد قرني عزيزي" يبلغ من العمر 58 عاما ليتم ارسال جثته إلى دائرة الطب العدلي ليتبين انه قد توفي جراء سكتة دماغية ليتم فتح تحقيق بالحق الشخصي.

في السياق عثرت القوات الامنية على جثة شخص في شارع مولوي وسط مدينة السليمانية.

وأشار مصدر في الشرطة الى انه لغاية الان لم تعرف اسباب الوفاة، وقد فتح تحقيق بالحادث.