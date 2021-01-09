العثور على جثة مهاجرة إيزيدية من اقليم كوردستان في تركيا

شفق نيوز/ أعلن "كورده يشار" ممثل مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين في اقليم كوردستان والعراق يوم السبت عن العثور على جثة شابة من الطائفة الايزيدية بعد عملية بحث استمرت لعدة ايام في المياه الدولية بين تركيا واليونان.

وقال يشار في تصريح مسجل بالصوت والصورة نشرته المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي ان الشابة تُدعى "خاتون مراد" وتبلغ من العمر 27 عاما ومن سكنة قضاء زاخو في محافظة دهوك.

واوضح انه وبعد محاولتها هي وافراد اسرتها العبور الى اليونان سقطت من القارب الذي كانوا على متنه لتغرق وتفارق الحياة على إثرها، مشيرا الى ان خفر السواحل التركية انتشلوا الجثة وسيتم اعادتها الى الاقليم اليوم.