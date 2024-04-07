العثور على جثة مفقود ثان في فيضان دهوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، يوم الأحد، العثور على جثة المفقود الثاني جراء الفيضان الذي اجتاح محافظة دهوك في شهر آذار/ مارس الماضي.

وصرح المتحدث باسم المديرية بيوار عبدالعزيز، لوكالة شفق نيوز، بالعثور على جثة شخص آخر من ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت المحافظة.

وأكد أن الجثة تم اكتشافها في منطقة شندوخا بعد مرور 17 يومًا من جهود البحث التي قامت بها فرق الدائرة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، يوم الخميس 29 من شهر آذار/ مارس، من العثور على جثة أحد الغرقى المفقودين جراء الفيضان الذي اجتاح محافظة دهوك في اقليم كوردستان في التاسع عشر من شهر آذار/مارس الجاري.

وقال المسؤول الاعلامي لمديرية الدفاع المدني في دهوك العقيد بيوار عبد العزيز لوكالة شفق نيوز، إن الجثة تم العثور عليها في منطقة شندوخا داخل مركز المدينة، مشيرًا إلى صعوبة التعرف حاليًا على هوية الضحية من بين الضحيتين اللذين لقيا حتفهما.

واجتاحت فيضانات وسيول جارفة محافظة دهوك يوم الثلاثاء 19 من شهر آذار/مارس جراء موجة الأمطار الغزيرة مما تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص وإنقاذ أكثر من 100 آخرين.

يشار إلى أن العشرات من اهالي محافظة دهوك تركوا منازلهم حينها خوفا من الفيضانات والسيول التي ضربت معظم مناطق المحافظة.