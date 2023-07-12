العثور على جثة معارض كوردي إيراني في اربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بالعثور على جثة عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني المعارض مقتولاً.

وقال المصدر لوكالة لوكالة شفق نيوز، ان "جثة المعارض السياسي الايراني سيامند شابويي (35 عاماً)، عُثر عليها في مخيم جيژنيكان في ناحية بحركة التابعة لمحافظة اربيل".

وبين ان "قوة أمنية توجهت الى المخيم ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالجريمة".

ويضم مخيم جيژنيكان المعارضين واللاجئين الكورد الايرانيين.