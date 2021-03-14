العثور على جثة مراهق قُتل في منطقة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان يوم الأحد العثور على جثة مراهق قُتل في قضاء "كلار".

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان اليوم، انه في يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر آذار وبعد إبلاغ ذوي مراهق يُدعى (ع، س، ع) من مواليد العام 2004 من سكنة أحدى القرى في كلار عن خروج من المنزل وعدم عودته تم العثور صباح اليوم على جثة المراهق مقتولا خلف بساتين قريبة من الشارع الخلفي بين ناحيتي رزكاري/ وقرية "گردگوزینە".

واضاف انه و لغرض التحقيق أرسلت جثة المراهق إلى دائرة الطب العدلي في قضاء كلار، وفتحت الشرطة ملفاً تحقيقا بالحادث.