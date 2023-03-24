العثور على جثة "متفحمة" شرقي دهوك

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة دهوك، اليوم الجمعة، العثور على جثة متفحمة في قضاء شيخان، شرقي المدينة.

وقال مسؤول اعلام دائرة شرطة دهوك العقيد هيمن سليمان لوكالة شفق نيوز؛ إن "الشرطة المحلية في قضاء شيخان شرق محافظة دهوك عثرت، اليوم الجمعة، على جثة شخص مجهول الهوية في محيط قرية ئيسيا التابعة للقضاء".

وأضاف سليمان أن "الجثة متفحمة جراء حرقها ما يصعب على المحققين الكشف عن هويتها"، موضحا أنه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في دهوك فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقاً لكشف ملابسات القضية".