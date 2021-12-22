العثور على جثة في أربيل يُشتبه بأنها لأحد المفقودين في الفيضان والدفاع المدني ينفي

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأربعاء بالعثور على جثة يُشتبه بأنها تعود لأحد الضحايا المفقودين الذين جرفتهم الفيضانات والسيول التي ضربت المحافظة الجمعة الماضية.

وقال خوشناو في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم العثور على جثة قرب قرية (سعداوه) في ناحية كوير يشتبه بانه قد تكون لأحد ضحايا الفيضان.

من جانبه نفت مديرية الدفاع المدني في اربيل العثور على الجثة في المنطقة المذكورة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن فرقها أجرت تحرياً في قريتي "سعداوه"، و"عوينه" حول الانباء الواردة بالعثور على جثة هناك.

وأكد البيان بأنه لم يتم العثور على أي جثة لغاية الآن.

وكانت السلطات المحلية في أربيل قد أعلنت العثور على جثث 10 من ضحايا سيول الأمطار التي اجتاحت عدة أحياء ومناطق الخميس الماضي، فيما لا يزال البحث جاريا عن طفل رضيع وراعي أغنام فقد أثرهما خلال موجة السيول.