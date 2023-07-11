العثور على جثة فتاة غرقت مع شقيقتها وجدها بنهر الزاب الكبير في اربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في قضاء "كويسنجق" التابع لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أنها عثرت صباح اليوم الثلاثاء على جثة فتاة كانت قد غرقت مع جدها وشقيقتها في نهر الزاب الكبير.

وقالت المديرية في بيان، "صباح اليوم تم العثور على جثة إحدى الفتاتين اللتين قد غرقتا مع جدهما قبل يومين من الآن".

وأوضح البيان أن الجثة التي تم انتشالها من النهر تعود إلى الفتاة المدعوة (شايسته مامدين عمر) التي تبلغ 16 عاما من العمر.