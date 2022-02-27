سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العثور على جثة غريق منذ نحو 40 يوماً في فيضانات اربيل.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-27T17:32:46+0000
العثور على جثة غريق منذ نحو 40 يوماً في فيضانات اربيل.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، العثور على جثة مواطن تعرض للغرق في الفيضانات التي اجتاحت المحافظة قبل 37 يوماً.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد تلقي المديرية بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة في حاجز داره توو، توجهت فرقها لمحل الحادث.

واوضح البيان أنه تبين لاحقاً أن الجثة تعود لشخص يدعى (عمران صادق اسماعيل) من ذوي الاعاقة العقلية كان قد غرق قبل 37 يوماً بسبب فيضانات داره توو.

واضاف انه تم ابلاغ مركز شرطة داره توو والادلة الجنائية والاسعاف لنقل الجثة الى الطب العدلي، ومن ثم تسليمها لذويها.

وشهدت أربيل منصف كانون الاول 2021،  موجة أمطار غزيرة، تسببت بسيول جارفة وفيضانات، أوقعت ضحايا وأضراراً مادية كبيرة.

related

السليمانية تنظم حملة واسعة لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في أربيل

Date: 2021-12-24 09:07:19
السليمانية تنظم حملة واسعة لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في أربيل

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

انتخاب نائب لرئيس الحكومة المحلية لعاصمة اقليم كوردستان

Date: 2020-02-26 10:55:41
انتخاب نائب لرئيس الحكومة المحلية لعاصمة اقليم كوردستان

أربيل تصدر تنويها حول تفجيرات وتطمئن السكان

Date: 2021-03-18 09:12:53
أربيل تصدر تنويها حول تفجيرات وتطمئن السكان

أربيل تستبق إجتماع اللجنة العليا: لن نعود لفرض الحظر الشامل وتعليق الدوام بالمدارس

Date: 2021-10-24 06:17:23
أربيل تستبق إجتماع اللجنة العليا: لن نعود لفرض الحظر الشامل وتعليق الدوام بالمدارس

تعافي 45 مصابا بكورونا في اربيل

Date: 2020-06-26 18:39:58
تعافي 45 مصابا بكورونا في اربيل

ظريف يصل إلى إقليم كوردستان

Date: 2021-04-27 12:52:55
ظريف يصل إلى إقليم كوردستان

أربيل تقصي شركات لم تلتزم بتخفيض اجور الخدمات بالمجمعات السكنية

Date: 2020-08-17 08:56:47
أربيل تقصي شركات لم تلتزم بتخفيض اجور الخدمات بالمجمعات السكنية