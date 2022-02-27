العثور على جثة غريق منذ نحو 40 يوماً في فيضانات اربيل.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، العثور على جثة مواطن تعرض للغرق في الفيضانات التي اجتاحت المحافظة قبل 37 يوماً.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد تلقي المديرية بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة في حاجز داره توو، توجهت فرقها لمحل الحادث.

واوضح البيان أنه تبين لاحقاً أن الجثة تعود لشخص يدعى (عمران صادق اسماعيل) من ذوي الاعاقة العقلية كان قد غرق قبل 37 يوماً بسبب فيضانات داره توو.

واضاف انه تم ابلاغ مركز شرطة داره توو والادلة الجنائية والاسعاف لنقل الجثة الى الطب العدلي، ومن ثم تسليمها لذويها.

وشهدت أربيل منصف كانون الاول 2021، موجة أمطار غزيرة، تسببت بسيول جارفة وفيضانات، أوقعت ضحايا وأضراراً مادية كبيرة.