العثور على جثة شخص تركي الجنسية مقتولاً داخل شقته في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت شرطة دهوك، يوم الأحد، العثور على جثة شخص تركي الجنسية مقتولاً داخل شقته في إحدى المجمعات السكنية بالمدينة.

وقال العقيد هيمن سليمان المسؤول الاعلامي في شرطة دهوك خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "السلطات الامنية اكتشفت جثة شخص داخل وحدة سكنية في حي مالطا بوسط المدينة"، مبينا أن "الشخص الذي تم العثور عليه يبلغ من العمر نحو 23 عاما، قتل بإطلاق من قبل سلاح ناري داخل شقته".

وأوضح أن "الضحية من أهالي منطقة كوردستان في تركيا، حيث انتقل الى محافظة دهوك قبل حوالي سنتين، وعاش بمفرده دون وجود أفراد عائلته في المنطقة".

واشار سليمان الى ان "التحقيقات جارية حاليا للكشف عن ملابسات هذه الجريمة وتحديد الجهة المسؤولة عنه".