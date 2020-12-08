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العثور على جثة شاب وفتاة مقتولين بالرصاص في الحسكة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-08T09:24:35+0000
العثور على جثة شاب وفتاة مقتولين بالرصاص في الحسكة

شفق نيوز/ عثرت قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا، على جثة شاب وفتاة مقتولين بالرصاص في منطقة تل كوجر بالحسكة.

وقال مصدر طبي من مشفى مدينة ديرك (المالكية) لوكالة شفق نيوز،  إن الجثتين مجهولتا الهوية وعثرت عليهما قوات الأسايش مرميتان داخل مقبرة قرية شوفة التابعة لمنطقة تل كوجر (اليعربية).

وأشار المصدر إلى أنه جرى نقل الجثتين إلى مشفى مدينة ديرك حيث تم وضعهما داخل براد الموتى ريثما يتم التعرف على هويتهما.

ويعثر الأهالي والأجهزة الأمنية في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية خاصة دير الزور والرقة، بشكل متكرر على جثث قتلى طالت أحيانا مدنيين واستهدفت أخرى مسؤولين أمنيين حيث تبنى تنظيم داعش بعضها فيما سجلت معظمها ضد مجهول.

 

 

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